KURIER freizeit.live 2025: Jetzt Tickets gewinnen

KURIER freizeit - live erleben

Jetzt eintauchen in die Welt des Stils, des Luxus, des Zeitgeists, der Trends, der Kulinarik und der Unterhaltung! In der imposanten Kulisse der geschichtsträchtigen Wiener Hofburg erleben Sie erlesenes Bühnenprogramm mit dutzenden nationalen und internationalen Berühmtheiten, die Sie live und hautnah erleben können. Es warten exklusive Vorabpremieren bekannter Shows, Lesungen prominenter Autoren und Kolumnisten sowie eindrucksvolle Musikdarbietungen. Darüber hinaus gibt es Weinverkostungen, kulinarische Überraschungen, eine Vielzahl spannender Erlebnisstationen zum Entdecken sowie erstklassige Beratungen aus der Premium-Beautybranche, Ausprobieren inklusive. Und ein hochwertiges Goodie-Bag gibt es noch dazu.

Wir erwarten unter anderem Philipp Hochmair, „Fußballgott“ Steffen Hofmann, die Tennis-Asse Stefan Koubek und Nico Langmann, die Wintersportstars Lizz Görgl und Dominque Heinrich, Lesungen von KURIER-Kolumnisten, Auftritte von Nina Hartmann und von Weltmeistermagiern, eine exklusive Modeschau, Live-Acts von Sänger Julian Le Play und vieles mehr.