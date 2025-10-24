Klassik2go Newcomer Award: Eintritt inkl. 2 Gläser Wein zu gewinnen
Der KURIER verlost für den Klassik2go Newcomer Award Eintritt für 2 Personen inkl. 2 Gläser Gemischter Satz pro Person
Der Klassik2go Newcomer Award unter der Künstlerischen Leitung von Martin Vacha, Professor an der MDW, soll besonders jungen Opernsängerinnen die Möglichkeit geben, sich einem interessierten Publikum in trotzdem entspannter Atmosphäre zu präsentieren. Per Publikumsvoting werden dann die drei Gewinnerinnen gekürt.
Im Eintrittspreis von 15€ ist Wein von der Wiener Weinbar inkludiert.
Anmeldung: klassik2go@gmx.at
Eintritt: 15€ inkl. Wiener Weinbar
Teilnahmeschluss: Mo., 10. November 2025
Kommentare