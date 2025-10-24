Klassik2go Newcomer Award: Eintritt inkl. 2 Gläser Wein zu gewinnen

Der Klassik2go Newcomer Award unter der Künstlerischen Leitung von Martin Vacha, Professor an der MDW, soll besonders jungen Opernsängerinnen die Möglichkeit geben, sich einem interessierten Publikum in trotzdem entspannter Atmosphäre zu präsentieren. Per Publikumsvoting werden dann die drei Gewinnerinnen gekürt.



Im Eintrittspreis von 15€ ist Wein von der Wiener Weinbar inkludiert.

Anmeldung: klassik2go@gmx.at

Teilnahmeschluss: Mo., 10. November 2025