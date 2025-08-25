Kinopremiere von „ZWEITLAND“ im Votiv Kino: Tickets zu gewinnen

ZWEITLAND – ab 04. September nur im Kino!

Zerrissenes Tal, zerrissene Familie

In seinem Kinodebüt beleuchtet Regisseur Michael Kofler packend und eindringlich die Ereignisse rund um die „Feuernacht“ in Südtirol im Jahr 1961 – und verwebt sie mit einem komplexen Familiendrama. Ein eindringlicher Film über Radikalisierung und den Preis, den selbst Unbeteiligte für die Gewalt anderer zahlen.

In Anwesenheit des Regisseurs Michael Kofler sowie der Hauptdarsteller:innen Aenne Schwarz, Laurence Rupp und Thomas Prenn.