Kinopremiere von „ZWEITLAND“ im Votiv Kino: Tickets zu gewinnen
KURIER verlost 10 x 2 Tickets für die Kinopremiere von „ZWEITLAND“ am Mittwoch, 03. September 2025 im Votiv Kino in Wien
ZWEITLAND – ab 04. September nur im Kino!
Zerrissenes Tal, zerrissene Familie
In seinem Kinodebüt beleuchtet Regisseur Michael Kofler packend und eindringlich die Ereignisse rund um die „Feuernacht“ in Südtirol im Jahr 1961 – und verwebt sie mit einem komplexen Familiendrama. Ein eindringlicher Film über Radikalisierung und den Preis, den selbst Unbeteiligte für die Gewalt anderer zahlen.
In Anwesenheit des Regisseurs Michael Kofler sowie der Hauptdarsteller:innen Aenne Schwarz, Laurence Rupp und Thomas Prenn.
© Starhaus Filmproduktion
Teilnahmeschluss: So., 31. August 2025
Kinostart in Österreich: 04. September 2025
Weitere Infos unter: Zweitland | Filmladen Filmverleih
