Kinopremiere von „Girls & Gods“: Tickets zu gewinnen
Der KURIER verlost 50 x 2 Tickets für die Kinopremiere von „Girls & Gods“ am 6. Oktober 2025 um 20:00 Uhr im Gartenbaukino
Girls & Gods
Können Feminismus und Religion koexistieren? Girls & Gods ist eine furchtlose Reise, angeführt von Inna Shevchenko, der Autorin und Initiatorin des Projekts, um genau diese Frage zu beantworten. Sie trifft dabei auf außergewöhnliche, inspirierende Frauen – einige kämpfen gegen Religion, andere verteidigen sie, und überraschend viele setzen sich für ihre Reform ein.
In Anwesenheit von Arash T. Riahi & Verena Soltiz (Regie) sowie Aktivistin Inna Shevchenko (Drehbuch, Protagonistin) und dem Filmteam.
Teilnahmeschluss: Fr., 03. Oktober 2025
Kinostart in Österreich: 10. Oktober 2025
Weitere Infos unter: Girls & Gods | Filmladen Filmverleih
