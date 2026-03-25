Jüdisches Filmfestival Wien

Lost in Territories | Israel 2025 | Spielfilm | 108 Min. | hebr./arab. OF mit engl./hebr. UT

Sa., 11. April 2026 | 18.00 Uhr | Metro Kinokulturhaus

Mit bissigem Humor und herzlicher Menschlichkeit reflektiert der Film von Regisseur Nadav Shlomo Giladi darüber, was es wirklich bedeutet, inmitten des Chaos Seite an Seite zu leben.

Youth | Israel 2013 | Spielfilm | 74 Min. | hebr. OF mit engl. UT

Fr., 10. April 2026 | 20.30 Uhr | Metro Kinokulturhaus | Zoom-Gespräch mit Regisseur Tom Shoval

Zwei verzweifelte Zwillingsbrüder (David und Eitan Cunio) versuchen durch eine Entführung an Geld zu kommen, um die Wohnung ihrer Eltern bezahlen zu können.