Gewinnspiele

Jüdisches Filmfestival Wien

KURIER verlost je 5x2 Tickets für "Youth" oder "Lost in Territories" im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals Wien vom 9. - 19. April 2026
KURIER Marketing
25.03.2026, 23:00

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JFW

Lost in Territories | Israel 2025 | Spielfilm | 108 Min. | hebr./arab. OF mit engl./hebr. UT
Sa., 11. April 2026 | 18.00 Uhr | Metro Kinokulturhaus
Mit bissigem Humor und herzlicher Menschlichkeit reflektiert der Film von Regisseur Nadav Shlomo Giladi darüber, was es wirklich bedeutet, inmitten des Chaos Seite an Seite zu leben.

Youth | Israel 2013 | Spielfilm | 74 Min. | hebr. OF mit engl. UT
Fr., 10. April 2026 | 20.30 Uhr | Metro Kinokulturhaus | Zoom-Gespräch mit Regisseur Tom Shoval
Zwei verzweifelte Zwillingsbrüder (David und Eitan Cunio) versuchen durch eine Entführung an Geld zu kommen, um die Wohnung ihrer Eltern bezahlen zu können.

 

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