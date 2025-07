Johann Strauss Escape Room

Ihr begebt euch in die wahnsinnige Welt eines genialen Geistes, taucht ein in seine Geschichte und in den langen Schatten, den er bis heute wirft.

Hilf dem Musiker und Komponisten Johann Strauss aus dem Schatten seiner Selbstzweifel zu entkommen. Gefangen im endlosen Walzerkreislauf der eigenen Gedanken und Gehirnwindungen, sucht er einen Ausweg. Nur wenn du ihm vor den 12 Schlägen um Mitternacht hilfst, die Knoten und Rätsel in seinem Gehirn zu lösen, kann er das vollkommene Potential seines Genies entwickeln und das einzigartige Stück schreiben, das von ihm verlangt wird.

Dass man das boomende Event-Erlebnis „Escape Room“ zu einem künstlerischen Erlebnis machen kann, welches nicht nur spannend, sondern auch informativ ist und zum Nachdenken anregt, hat die Wiener Künstlerin Deborah Sengl in Zusammenarbeit mit Time-Busters bereits erfolgreich bewiesen. Ihr erster Raum befasste sich 2019 sensibel mit dem Thema Flucht, 2022 folgte ein weiterer zur Kinderarmut. Der heuer im Rahmen des 200. Jubiläums von Johann Strauss eröffnete Escape Room „Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies“ von Johann Strauss ermöglicht eine Auseinandersetzung mit dem Künstlerdasein.

Eine Kooperation von Time-Busters und Johann Strauss 2025 Wien