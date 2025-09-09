Jimmy Sax live

Erstmals in Wien!

Der charismatische Franzose begeistert mit seiner einzigartigen Mischung aus mitreißenden Beats aus Jazz, Funk, Deep House und Pop, improvisiertem Saxophonspiel und elektrischen Bühnenpräsenz.

24. September 2025 | 20.00 Uhr | Raiffeisen Halle im Gasometer | Guglgasse 8 | 1110 Wien

Weitere Infos und Ticktes unter: www.oeticket.com/artist/jimmy-sax