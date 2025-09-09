Gewinnspiele

Jimmy Sax live

KURIER verlost 15x2 Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert am 24. September 2025, um 20.00 Uhr im Gasometer Wien
Von KURIER Marketing
09.09.25, 16:15
Erstmals in Wien!

Der charismatische Franzose begeistert mit seiner einzigartigen Mischung aus mitreißenden Beats aus Jazz, Funk, Deep House und Pop, improvisiertem Saxophonspiel und elektrischen Bühnenpräsenz.

24. September 2025 | 20.00 Uhr | Raiffeisen Halle im Gasometer | Guglgasse 8 | 1110 Wien

Weitere Infos und Ticktes unter: www.oeticket.com/artist/jimmy-sax

