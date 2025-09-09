Jimmy Sax live
KURIER verlost 15x2 Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert am 24. September 2025, um 20.00 Uhr im Gasometer Wien
Erstmals in Wien!
Der charismatische Franzose begeistert mit seiner einzigartigen Mischung aus mitreißenden Beats aus Jazz, Funk, Deep House und Pop, improvisiertem Saxophonspiel und elektrischen Bühnenpräsenz.
24. September 2025 | 20.00 Uhr | Raiffeisen Halle im Gasometer | Guglgasse 8 | 1110 Wien
Weitere Infos und Ticktes unter: www.oeticket.com/artist/jimmy-sax
