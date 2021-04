Jetzt gewinnen: "Unser Körper", ein Lernspaß-Buch für Kinder

Von den Augen und Ohren bis zu Haut und Knochen gibt es für Kinder eine Menge über den menschlichen Körper zu entdecken! Dieses Mitmachbuch für 4- bis 8-Jährige vermittelt kindgerecht Wissen über unsere Anatomie.

Spielerische Aufgaben wie Kreuzworträtsel, Labyrinthe, Ausmalseiten oder Experimente machen Spaß und helfen, das Gelernte zu vertiefen. Mit vielen interessanten Fakten, etwa dass Haare nachts langsamer wachsen oder wir morgens am größten sind, sowie farbenfrohen Zeichnungen wird diese Erforschung unseres Körpers dazu beitragen, früh Begeisterung für die Wissenschaft zu entwickeln und einen Vorsprung in der Schulbildung zu erlangen.

Autorin Katie Stokes ist Mutter von zwei neugierigen Kindern. Sie erhielt den Bachelor in Humanbiologie, den Master in Politik-, Organisations- und Führungswissenschaft und ihren Doktortitel in Kindesentwicklung von der Universität Stanford. Sie betreibt die Website GiftOfCuriosity.com, auf der sie Eltern, Lehrern und Betreuern auf der ganzen Welt entwicklungsgerechte Lernaktivitäten für Kinder anbietet.