Israelische Vielfalt - von Krieg bis Komik

In der Komödie aus Ungarn "All About the Levkovices" (ung. OF mit engl. UT) trifft der orthodox gewordene Sohn nach Jahren der Entfremdung seinen säkular lebenden Vater. Bei der Annäherung spielen der Enkel und Selbstbaumöbel eine wesentliche Rolle.

Samstag, 15. März, 18.00 Uhr, Metro Kinokulturhaus, Historischer Saal, Johannesgasse 4, 1010 Wien. In Anwesenheit der beiden Hauptdarsteller.

In "Bliss" (Österreichpremiere - hebr./arab. OF mit engl. UT) verkörpern Sasson Gabai und Assi Levy (zwei Lieblinge in Israel!) ein älteres Ehepaar, ds sich trozt aller Problemchen ihre Liebe und ihren Humor erhalten hat.

Samstag, 15. März, 20.15 Uhr, Village Cineplexx, Saal 7, Landstraßer Hauptstraße 2a Wien Mitte, 1030 Wien.

Weitere Infos: www.ifw.at