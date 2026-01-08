Haus der Musik | KURIER-Sonderführung am 29. Jänner
Das Haus der Musik in Wien ist eine Institution, die Tradition und Innovation meisterhaft verbindet – und weit mehr als ein Museum. Es ist ein Ort, an dem die Welt der Klänge und Töne lebendig wird. Mit seiner einzigartigen Mischung aus interaktiven Stationen, historischen Exponaten und modernen Technologien lockt das Haus der Musik Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen.
Interaktiver Start
Schon beim Betreten des Hauses beginnt das Erlebnis: Die „Stairplay“-Klangtreppe, die bei jedem Schritt einen Ton erzeugt, heißt die Gäste willkommen. Diese spielerische Einleitung setzt den Ton für das, was noch kommt: eine Entdeckungsreise durch die Welt der Musik, bei der die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden können. Besonders beliebt ist auch das Walzer-Würfelspiel, bei dem man mithilfe virtueller Würfel einen eigenen Walzer komponieren kann – eine charmante Hommage an Johann Strauss Sohn, den Walzerkönig.
Technik trifft Musik
Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, die Wiener Philharmoniker virtuell zu dirigieren. Mit einem digitalen Taktstock in der Hand können die Museumsgäste ausprobieren, wie es sich anfühlt, ein Weltklasseorchester zu leiten. Hier zeigt sich, wie das Haus der Musik neueste Technologie einsetzt, um klassische Musik zugänglicher und erlebbarer zu machen.
Darüber hinaus bietet die Ausstellung „Sonotopia“ eine faszinierende Reise in die Welt des Hörens. Besucherinnen und Besucher können nicht nur mehr über die Physik und Wahrnehmung von Klängen erfahren, sondern im Sonotopia-Lab auch selbst kreativ werden. Hier entstehen individuelle Klangwelten, die zum Nachdenken über die Bedeutung von Hören und Sound in unserem Alltag anregen. Besonders spannend ist, wie hier Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen, um neue Klangdimensionen zu eröffnen.
Hommage an die Wiener Klassik
In der dritten Etage des Museums taucht man tief in die Wiener Klassik ein. Diese Ausstellung widmet sich den großen Komponisten der Stadt: Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert und vielen anderen. Originalexponate, historische Dokumente und interaktive Stationen machen das Leben und Werk dieser musikalischen Genies greifbar. Besonders beeindruckend sind die Geschichten über die Entstehung ihrer Meisterwerke, die die enge Verbindung zwischen Wien und der klassischen Musik unterstreichen. Die Exponate laden dazu ein, nicht nur die Musik, sondern auch die Persönlichkeiten dahinter zu verstehen – ihre Inspirationen, Herausforderungen und Erfolge.
