Happy Business Festival: Tickets zu gewinnen

Happy Business Festival live in Wien: Der ultimative CEO-Powerday für einzigartige Unternehmer:innen, die authentisch ihr Business aufbauen wollen

Juhu, am Freitag, 19.09.2024 (9-19 Uhr) ist es soweit: Das 1. Happy Business Festival findet in Wien statt und du kannst live dabei sein. Dieser Fachkongress ist für Unternehmer:innen, die sich auf ihre ART und WEISE mit ihrem Business sichtbar machen wollen – ohne sich in ein Korsett zwängen zu lassen.

Denn wir glauben fest daran: DU, mit all deinen Facetten (Rundungen & Ecken) bist der größte Erfolgsbooster, um genau die Kund:innen anzuziehen, die du dir wünschst. Zusammen können wir noch mehr erreichen, daher holen wir für dich die TOP Expertinnen und Erfolgsunternehmer:innen auf eine Bühne.

Es erwarten dich hochkarätige Deepdive-Workshops, inspirierende Keynotes, Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen wundervollen Unternehmerinnen, ein buntes Rahmenprogramm, uvm.

Fachkongress & ultimativer CEO-Powerday voller MEHRWERT & Praxis-Know-How, um dich authentisch sichtbar zu machen

Am Freitag, 19.09.2024 (9-19 Uhr) live in Wien im richtig coolen Designhotel Andaz Vienna Am Belvedere

Abwechslungsreiches Side-Programm: Speaker-Corner, Foto-Station, Aktives Netzwerken auf entspannte & sympathische Weise, coole Partnerangebote, …

Inkl. energievollen Essen & Getränke (!)

Buntes Überraschungs-Goodie-Bag

Hochkarätige Marketing-Expert:innen und richtig erfolgreiche, authentische Unternehmer:innen teilen mit dir ihre wertvollsten Learnings aus der Praxis, die dich garantiert einen RIESEN Schritt weiter bringen!

⭐️ Philipp Maderthaner, bekannt als TV-Investor aus 2 Min. 2 Mio.

⭐️ Österreichischer Frauenlauf Initiatorin, Ilse Dippmann

⭐️ SONNENTOR-Gründer, Johannes Gutmann

⭐️ Corinna Hintenberger, Business Mentorin für Unternehmerinnen & Podcasterin

⭐️ Sandra Thier, Multi-Unternehmerin & ehem. Moderatorin bei ATV, RTL2, …

⭐️ Johannes Pracher, Host vom #glaubandich Podcast & Leiter der Startrampe Sparkasse OÖ

⭐️ Christine Mark, Erfolgs & Mindsetcoach

⭐️ Sandra Krempl-Spörk, Persönlichkeits- & Verhaltens-Profilerin

⭐️ Barbara Oberrauter-Zabransky, Gründerin der KI-Academy

⭐️ LoveSisters, Lila Sauerschnig & Steffi Scharaweger, Erfolgscoaches & Podcasterinnen mit über 1 Mio. Streams

⭐️ Reels-Queen Dascha-Stories

Sichere dir gleich dein Ticket und sei Teil vom Happy Business Festival!

Freitag, 19. September 2025 | 09:00 – 19:00 Uhr

Andaz Vienna Am Belvedere | Arsenalstraße 10 | 1100 Wien

Weitere Informationen und Tickets unter: Happy Business Festival für Unternehmerinnen - live in Wien

Teilnahmeschluss: 17.09.2025

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt