Grafenegg - Orchestre Philharmonique de Radio France - Ladies Special

Meisterwerke aus Frankreich

„Finis. R.I.P.“: So schrieb Edward Elgar an den Schluss seines Cellokonzerts in e-Moll op.85. Es ist das wohl persönlichste, am engsten mit der Biografie des Komponisten verbundene Werk. In Grafenegg wird die junge Cellistin Julia Hagen die Expressivität des bewegenden Konzerts ausschöpfen. Das Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung der Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla spielt dazu noch zwei weiter zentrale Werke des französischen Repertoires: Debussys „La mer“ sowie Ravels „Boléro“.

Als Zuckerl gibt es davor ab 16.30 Uhr noch ein "Ladies Special" u.a. mit Weinverkostung, Präsentation des Schmucklabes Cajoy, Goodie Bag mit Programmheft sowie kleinen Geschenken und einem exklusiven Armband.

Weitere Infors unter: www.grafenegg.com