Gewinnspiel: Erleben Sie Klaus Eckels humorvolle Comeback-Tour 'Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht'

Klaus Eckel
6x2 Tickets zu gewinnen für Mittwoch, den 17. September 2025, 19.30 Uhr im GLOBE WIEN
Von Kimiko Uriu
10.09.25, 22:02
Zusammenfassung

Klaus Eckel gibt am 17. September 2025, um 19:30 Uhr in der Marx Halle im GLOBE WIEN sein Kabarettprogramm "Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht" zum Besten.

Klaus Eckel ist die deutsche Autobahn unter den Kabarettisten. Leider kennt er kein Tempolimit. Doch 2023 rastete die hyperaktive Wortschleuder auf dem Parkplatz des Lebens und gönnte sich eine Auszeit von 9 Monaten! Eine Schwangerschaft lang nix tun! Ganz ohne Pandemie! Und das soll ein Leistungsträger sein? Na, wenn das jeder machen würde! Unzählige Pointen haben sich aufgestaut. Und Pointen verhalten sich wie Hunde mit voller Blase. Sie müssen einfach raus. Und deswegen geht sie wieder auf Tournee. Die nagelneue, backfrische Version von seinem stadionreifen Durchbruchs-Programm: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht.

