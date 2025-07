Gewinnspiel - Theater im Park: Iowa

2022 reiste Stefanie Sargnagel nach Iowa, um einen Creative Writing Kurs an einem kleinen College mitten im amerikanischen Heartland zu geben, begleitet wurde sie dabei von der Sängerin Christiane Rösinger. Das Buch das daraus entstand, landete auf Platz Eins der österreichischen Bestsellercharts. An diesem Abend lesen sie szenisch aus ihren gemeinsamen Erlebnissen im mittleren Westen und Reflektieren über ihr Dasein als feministische Ikonen unterschiedlicher Generation. Dabei schonen sie einander nicht, widersprechen sich gerne, finden in gemeinsam gesungenen Liedern immer wieder zusammen. Es entsteht eine kabarettistische Leseshow mit melancholischen Chansons über das Leben in der Prärie.

Die Aufführung findet am 13.08 um 19:30 im Theater im Park statt.

Teilnahmeschluss ist Freitag, den 04.08.2025.