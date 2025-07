Gewinnspiel - Theater im Park: danke, gut

DANKE GUT heißt Anna Mabos letztes Album.



DANKE GUT lautet auch die treffunsichere Antwort auf die Frage nach dem eigenen Befinden oft, wenn man der fragenden Person die Wahrheit, die oftmals weniger knackig daherkommt, nicht zumuten will.

DANKE GUT ist meistens das Ende einer wohlwollend aber halbherzig geführten Unterhaltung zwischen zwei Menschen, die sich am Herzen liegen und sich daher nicht mitteilen wollen, was sie auf dem Herzen haben.

DANKE GUT ist das Eis an der Oberfläche, an dem es zu kratzen, oder das es sogar zu brechen gilt, um all die Fische, Oktopoden und versunkenen Schiffe zu entdecken, die darunter liegen.

DANKE GUT ist ein Album voller Zweifel und voller Hoffnung.

Weil selbst wenn niemand an sich selbst glaubt, aber alle aneinander, ist am Ende an jeden geglaubt.

Die Aufführung findet am 15.08 um 20:00 im Theater im Park statt.

Teilnameschluss ist Mittwoch den 11.08.2025.