Gewinnspiel Sonderführung im NHM - TWO VIEWS – 3D-Fotografien von Sebastian Cramer
Zusammenfassung
Lernen Sie Pflanzen aus einer ungewöhnlichen Perspektive kennen! In der Sonderausstellung präsentieren wir 3D-Fotos des international renommierten Kameramanns, Regisseurs und Fotografen Sebastian Cramer. In seinem Werk stellt er die Schönheit der Pflanzen in den Mittelpunkt und zeigt zudem, wie sie in Herbarien verwahrt werden. Herbarien sind wissenschaftliche Sammlungen, die Pflanzen dokumentieren. Die Ausstellung gibt auch einen Einblick in die Vielfalt der Botanischen Sammlung des NHM Wien.
Die Gäste erleben mit 3D-Brillen einen Ausstellungsrundgang durch die Sonderausstellung mit der Kuratorin Dr. Tanja Schuster und haben anschließend die Möglichkeit, die nicht zugängliche Botanische Abteilung ganz exklusiv mit dem Direktor Mag. Heimo Rainer zu sehen!
Anbei noch ein Bild von den Räumen der Botanik, damit man ungefähr sieht, was geboten wird. Das Foto hat der Künstler Sebastian Cramer gemacht; auch in 3D!
Das NHM Wien beherbergt eine der weltweit größten botanischen Sammlungen (Herbarium). Das Herbarium dokumentiert die Form verschiedener Pflanzenarten, ihren Fundort und ihr Vorkommen, aber auch, wer die Belege auf welchen Expeditionen gesammelt hat und weitere Daten. Die Sammlung des NHM Wien ist reich an historischen Aufsammlungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert und umfasst viele Typusbelege, die eine Art „Geburtsurkunde“ für einen wissenschaftlichen Pflanzennamen darstellen. Die Sammlung des NHM Wien umfasst Pflanzen aus aller Welt, mit Schwerpunkten auf österreichischen, mediterranen und neotropischen Arten. Hinzu kommen bedeutende Sammlungsteile aus Kleinasien, Australasien und Südafrika. Das Herbarium enthält außerdem viele Belege von Sporenpflanzen (Kryptogamen) wie Farnen, Laub- und Lebermoosen, aber auch von anderen Organismen wie Algen, Flechten und Pilzen.
KURIER verlost jeweils 2x2 Tickets für eine Sonderführung zu Two Views im NHM Wien
Beginn: 17:30-19:30 Uhr
Datum: Mittwoch, 19.11.2025
Treffpunkt der Gäste bitte am Infopoint in der Kuppelhalle des NHM Wien
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
