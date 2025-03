Gewinnspiel: PASSION im Stadttheater Wiener Neustadt

Stadttheater Wiener Neustadt. Am 21. April vereint sich Musik von Gerd Hermann Ortler mit Bildern von Gottfried Helnwein

Ein einzigartiges Kunstereignis erwartet dich am 21. April um 19:30 Uhr: Die Komposition PASSION von Gerd Hermann Ortler erzählt die Passionsgeschichte auf völlig neue Weise – ohne gesprochene oder gesungene Worte, sondern durch eindringliche Klänge und kraftvolle Bilder des renommierten Künstlers Gottfried Helnwein.

Ortlers Werk für Klarinette, Tuba und Streichquartett ist in musikalische Stationen gegliedert, die an den traditionellen Kreuzweg erinnern. Die Bilder Helnweins verstärken die emotionale Wirkung und verwandeln die PASSION in eine universelle Metapher für das innere Kind, das im Laufe des Lebens verloren geht. Nach einer filmischen Umsetzung in der Albertina Wien feiert das Werk nun endlich seine lang ersehnte Bühnenpremiere.

🔹 Hochkarätige Gäste: Komponist Gerd Hermann Ortler, Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder (ehem. Generaldirektor der Albertina) sowie die Wiener Philharmoniker Matthias Schorn (Klarinette) und Christoph Gigler (Tuba).

🔹 Moderation: Maria Großbauer, die das Projekt nach Wiener Neustadt brachte.