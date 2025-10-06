Gewinnspiele

Gewinnspiel Max Raabe

Max Raabe
2x2 Tickets gewinnen
Von Kimiko Uriu
06.10.25, 11:57
Kommentare

Zusammenfassung

Eine dicke, weiche Hummel streicheln, das wäre doch was! Max Raabe & Palast Orchester haben sich diesen Wunsch musikalisch erfüllt - mit ihrem neuen Konzertprogramm 2025 “Hummel streicheln”! Im Konzertprogramm "Hummel streicheln" haben Max Raabe & Palast Orchester tierischen Spaß, beliebte "Raabe-Pop" - Hits mit zeitlosen Original-Titeln der 20er / 30er Jahre wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth" zu verbinden. 

Während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt, kann das geneigte Publikum sich zurücklehnen und abschalten. Übrigens lohnt es sich, auf die sozialen Medien von Max Raabe & Palast Orchester zu summen… nein … zu zoomen. Dort werden in den nächsten Wochen lustige Videoclips zum Lied “Hummel” veröffentlicht.

(kurier.at)  | 

Kommentare