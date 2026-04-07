Gewinnspiele

Jewish Weekends Tickets gewinnen

2x2 Tickets für Jewish Weekends gewinnen
KURIER Marketing
07.04.2026, 14:22

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Timna Brauer

Im Fokus: Musik des sephardischen Judentums auf der Iberischen Halbinsel und nach der Vertreibung 1492 im weltweiten Exil. Renommierte nationale Acts gastieren im eindrucksvollen Ambiente der Ehemaligen Synagoge. Der KURIER verlost folgende Tickets:

  • 2 x 2 Tickets für Sa, 6.06.2026 19.30 Uhr Winterberg & Winterberg | Eine literarisch-musikalische Begegnung
     
  • 3 x 2 Tickets für So, 7.06.2026 19.30 Uhr Karmon Vounelakos Trio | Die Vielfalt des jüdischen Lieds
     

kurier.at  | 

Kommentare