Gewinnspiele

Gewinnen Sie 2 Tickets für die 14. Mindstyle.Speech.Night!

MindStyle Festival
2 Tickets für die 14. Mindstyle.Speech.Night!
Von Kimiko Uriu
16.10.25, 15:40
Kommentare

Die Speech.Night ist eine Rednernacht der besonderen Art. Hier stehen Redner*innen aus allen Bereichen des Lebens für jeweils 15 Minuten auf der Bühne. Sie erzählen aus ihrem Leben, teilen ihre Expertise und laden Dich ein, in ihre Welt der Gedanken einzutauchen. Lass Dich inspirieren und entdecke neue Perspektiven!

DAS IST DIE CHANCE, DIE NEUESTEN REDNER UND DEN NÄCHSTEN HIDDEN CHAMPION AUF UNSERER BÜHNE ZU ENTDECKEN!

Denn unsere Vision ist es, JEDEM eine Stimme zu geben. Es gibt viele Menschen und Themen, die nicht gehört werden. Dafür braucht es eine Bühne. Und zwar unsere! Also: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Für mehr Infos

WO: Lorely Saal, Penzinger Straße 72, 1140 Wien
WANN: Donnerstag, 23. Oktober 2025, ab 18:00 Uhr

 

(kurier.at)  | 

Kommentare