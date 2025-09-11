Gewinne 3x1 6erPack Bio-Winterjungpflänzchen im Erdwürfel von der City Farm Augarten
Der KURIER in Kooperation mit der Grünen Welt verlost 3x1 6er Pack Bio-Winterjungpflänzchen im Erdwürfel von der City Farm Augarten.
Abholbereit an einem der Bio-Winter-Frischgemüse- & Jungpflanzenmarktverkaufstage:
Fr, 19. September 2025 | 14–18 Uhr
Sa, 20. September 2025 | 10–18 Uhr
Fr, 26. September 2025 | 14–18 Uhr
Sa, 27. September 2025 | 10–18 Uhr
auf der City Farm Augarten, Obere Augartenstraße 1/8, 1020 Wien
Mehr Infos unter: www.cityfarm.wien
