Gewinne 1x2 Plätze für den Wintergemüse Workshop "Ernten im Schnee" auf der City Farm Augarten

Alle Jahre wieder kommt Weihnachten und alle Jahre wieder muss es gesagt werden: „Snow Food“ kann jeder. Es handelt sich um frisches Gemüse, das im Winter im Freien geerntet wird. Ohne Verschwendung von Heiz- und Lichtenergie im Glashaus, schlicht und einfach klimafreundlich. Noch dazu kinderleicht.

Die „Junior City Farmer“, Kinder, die das gleichnamige Programm über die Schule oder den Kindergarten gebucht haben, sind jetzt gerade bei der ersten Salat- und Radieschen-Ernte dieser Wintersaison. Wer jetzt bei „Snow Food“ einsteigen möchte, ist leider zu spät dran – Hauptauspflanzzeit war im September. Doch schon im Jänner 2026 startet ein neuer Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene, die im kommenden Jahr im Selbstversorgergarten endlich einmal rechtzeitig dabei sein wollen. Seien also auch Sie dabei und gewinnen Sie 1x2 Plätze für den Wintergemüse Workshop „Ernten im Schnee“ mit Wolfgang Palme am 17. Jänner 2026, 9:00 bis 13:00 auf der City Farm Augarten, Obere Augartenstraße 1/8, 1020 Wien.

Mehr Infos unter: www.cityfarm.wien