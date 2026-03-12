Frühlingshafte Spiele für den Osterhasen zu gewinnen

Clips



Dieses kooperative Deduktionsspiel rund um bunte Wäscheklammern und Stoffe hat es ordentlich in sich. Der Clou daran ist, dass die Spielenden die Vorderseite ihrer eigenen Handkarten nicht sehen dürfen und somit beim Ausspielen auf Hinweise der anderen angewiesen sind. Tipps gibt es ausschließlich in Form von Wäscheklammern, die auf die Handkarten gesteckt werden. Über Zahlen und Farben darf natürlich nicht gesprochen werden.

Für 2-4 Personen, ab 10 Jahren. Spieldauer: ca. 20 Minuten

Mehr zum Spiel

Pick a Chicken

Wer findet den besten Platz für Küken, Henne, Hahn und Co? Knifflig, denn jeder Bewohner des Hühnerstalls hat eigene Vorlieben. Durch geschickten Kartentausch wird der eigene Stall Runde für Runde bestmöglich optimiert. Verschiedene Möglichkeiten zu punkten und die witzigen Illustrationen machen das flotte Pocketspiel besonders reizvoll.

Ein Kartenspiel für 2-4 Personen ab 6 Jahren. Dauer: ca. 15 Min. UVP: € 9,99

Mehr zum Spiel

Versteckte Küken (Goula)

Im Hühnerstall verstecken sich 21 bunte Küken kopfüber im Stroh. Doch aufgepasst: Der listige Fuchs schleicht um den Hühnerstall herum. Gespielt wird entweder in der Bingo-Variante oder klassisch als Memory. Wer sich gut merkt, wo sich welches farbige Küken versteckt, hat gute Chancen auf den Sieg.

Ein amüsantes Merkspiel für 2-4 Kinder ab 3 Jahren. UVP: € 19,99

Mehr zum Spiel

Ich lerne mit Coco

Gemeinsam mit dem schlauen, elektronischen Koala namens Coco gehen Kinder ab zwei Jahren auf eine unterhaltsame und interaktive Entdeckungsreise. In drei spannenden Spielvarianten, die direkt am Bauch des Koalas per Knopfdruck ausgewählt werden, lernen sie Tiernamen, Tierstimmen, Farben und faszinierende Fakten kennen. Dass die Kinder am Ball bleiben und Spaß am Lernen haben, dafür sorgt nicht zuletzt der leicht zu verstehende, selbsterklärende Spielablauf.

Ein intuitives Gameplay mit 16 Tierkarten, ab 2 Jahren. UVP: € 22,99

Mehr zum Spiel

Beeil dich kleine Raupe

Die wohl berühmteste Raupe der Welt ist wie immer sehr hungrig. Eine ganze Woche hat sie Zeit, sich durch zahlreiche Leckereien zu fressen, um sich schließlich zu verpuppen und als wunderschöner Schmetterling zu schlüpfen. Mit der Lizenzneuheit „Beeil’ dich, kleine Raupe!“ wird die beliebte Geschichte „Die kleine Raupe Nimmersatt®“ in ein liebevoll gestaltetes Memospiel übertragen.

Kooperatives Memospiel für 2-4 Personen ab 4 Jahren. Dauer: ca. 15 Min. UVP: € 25,99

Mehr zum Spiel

Kullerwürfel

Sobald der „Kullerwürfel“ durchs Wohnzimmer rollt, beginnt spielerisches Entdecken. Die neue Spielesammlung von Schmidt Spiele richtet sich an die Allerkleinsten und bietet in drei abwechslungsreichen Varianten jede Menge Möglichkeiten zum Ausprobieren, Spielen und ersten Lernen. Im Zentrum des Spielerlebens stehen der Kullerwürfel sowie drei Häuser und niedliche Holztiere.

Eine Spielesammlung für 2-4 Kinder ab 2 Jahren. Dauer: ca. 10-15 Min. UVP: € 24,99

Mehr zum Spiel

Die Insel der Mookies

Auf der Insel der Mookies wählen die Spielenden reihum Karten und entscheiden sich dabei stets für eine von zwei Seiten. Eine vermeintlich kleine Entscheidung mit großer Wirkung. Nur wer die wertvollsten Kombinationen an Symbolen sammelt, gewinnt die begehrten Trophäen. Doch Vorsicht: Auch die diebische Spinne mischt mit und kann hart erkämpfte Erfolge wieder zunichtemachen.

Ein charmantes Sammelspiel für 2 Personen ab 4 Jahren. Dauer: ca. 10 Min. UVP: € 14,99

Mehr zum Spiel

Koi

„Koi“ entführt in die faszinierende Welt japanischer Gartenteiche. In vielen Teilen Asiens gelten Koi als lebende Juwelen und Symbole für Ausdauer, Tugend, Glück und Erfolg. „Koi“ greift diese kulturelle Bedeutung auf und macht sie zum Kern einer ruhigen, zugleich taktischen Spielerfahrung rund um die Gestaltung eigener Teichlandschaften und die Zucht wertvoller Fische.

Ein ästhetisches Strategiespiel für 1-4 Personen ab 12 Jahren. Dauer: ca. 45-60 Min. UVP: € 39,99

Mehr zum Spiel

Teilnahmeschluss: 03.04.2026