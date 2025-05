Finale des Internationalen Beethoven Klavierwettbewerbs: Tickets

Drei Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven

Es spielen die drei Finalistinnen und Finalisten des 17. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerbs Wien, begleitet von den Wiener Symphonikern unter Petr Popelka.

Das Programm wird nach Abschluss der Semifinalrunde am 22. Mai 2025 auf www.beethoven-comp.at bekannt gegeben.

Aus über 300 Bewerbungen aus 32 Ländern für die Teilnahme am 17. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb Wien wurden von der internationalen Jury die drei besten Talente ausgewählt, um an diesem Abend im Wiener Musikverein im Finale des ältesten österreichischen Musikwettbewerbs ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie spielen jeweils ein Klavierkonzert von Beethoven, es begleiten die Wiener Symphoniker unter Petr Popelka. Die Siegerin bzw. der Sieger gewinnt einen Konzertflügel der Firma Bösendorfer sowie ein Preisgeld in Höhe von 30.000,- Euro, gestiftet von der Vienna Insurance Group sowie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein. Der 2. Preis in Höhe von 12.000,- Euro wird von der Erste Bank gestiftet, der 3. Preis in Höhe von 6.000,- Euro von Heinz Medjimorec. Im Anschluss an das Konzert findet die Preisverleihung auf der Bühne statt.

Der Internationale Beethoven Klavierwettbewerb Wien ist ein Projekt der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Künstlerischer Leiter: Jan Jiracek von Arnim. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zu den Wettbewerbsrunden ab 16. Mai 2025: www.beethoven-comp.at