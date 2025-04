Festspiele Reichenau: "Der Gott des Gemetzels"

Die Produktion „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza, eine der meistgespielten zeitgenössischen Theater-Autorinnen, ist bereits in die Probenarbeiten gestartet. In dem Stück treffen zwei Elternpaare aufeinander, um in zivilisiertem Ton einen Streit zwischen ihren Kindern zu klären. Doch das Gespräch eskaliert zunehmend und hinter höflichen Floskeln brechen Eitelkeit, Zynismus und unterdrückte Aggression hervor.

In Reichenau ist das Stück mit Traumbesetzung zu sehen: Maria Köstlinger und Juergen Maurer (als Veronique und Michel Houillé) treffen auf Lilith Häßle und Tim Werths (als Anette und Alain Reille), die ihr Reichenau-Debüt feiern. „Was Yasmina Reza wahnsinnig gut kann, ist Dialoge schreiben und damit Situationen zuspitzen. Dievier meinen es im Prinzip gut, es ist der berechtigte Versuch es besser zu machen als die Kinder.", so Regisseur Philipp Hauß über die Autorin.

Wann: 20. Juli 2025, ab 11.00 Uhr

Wo: Theater Reichenau | Grosser Saal | Reichenau an der Rax

Tickets und weitere Infos: www.festspiele-reichenau.at