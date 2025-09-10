Female Empowerment live: Gewinne Tickets fürs Event am 29.9.!
Gewinnen Sie Tickets für das Female Empowerment Event
Karriere planen? Karriere machen!
Am 29. September 2025 verwandelt sich das The Hoxton Hotel in Wien in den Hotspot für Inspiration, Austausch und neue Perspektiven. Der KURIER verlost 3 x 2 Tickets für das nächste Event der Female Empowerment Reihe.
Freuen Sie sich auf spannende Inputs, persönliche Einblicke und praxisnahe Tipps rund um Karriereentwicklung. Auf der Bühne: Martin Giesswein (Keynote), Silvia Polan (JTI), Lara Vadlau (Olympiasiegerin & Chirurgin) und Natalie Bairaktaridis (Headhunterin) – moderiert von Sandra Baierl, KURIER.
Zum Ausklang genießen Sie Networking bei Sekt & Häppchen im 70s Style – in einer Atmosphäre, die Empowerment spürbar macht.
Ort: The Hoxton Hotel, Wien
Datum: Montag, 29.09.2025
Uhrzeit: 17:00–20:00 Uhr
Anmeldungen unter: www.kurier-events.at/empowerment
Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück Tickets gewinnen!
Kommentare