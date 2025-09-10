Female Empowerment live: Gewinne Tickets fürs Event am 29.9.!

Gewinnen Sie Tickets für das Female Empowerment Event

Karriere planen? Karriere machen!

Am 29. September 2025 verwandelt sich das The Hoxton Hotel in Wien in den Hotspot für Inspiration, Austausch und neue Perspektiven. Der KURIER verlost 3 x 2 Tickets für das nächste Event der Female Empowerment Reihe.

Freuen Sie sich auf spannende Inputs, persönliche Einblicke und praxisnahe Tipps rund um Karriereentwicklung. Auf der Bühne: Martin Giesswein (Keynote), Silvia Polan (JTI), Lara Vadlau (Olympiasiegerin & Chirurgin) und Natalie Bairaktaridis (Headhunterin) – moderiert von Sandra Baierl, KURIER.