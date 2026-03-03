Gewinnspiele

Exklusives 7-Gang-Degustationsmenü für 2 im 1870 Restaurant im Grand Hotel Wien

Der KURIER verlost ein exklusives 7-Gang-Degustationsmenü für 2 Personen im 1870 Restaurant im Grand Hotel Wien
KURIER Marketing
03.03.2026, 16:57

Foto

Erleben Sie im 1870 Restaurant, im 7. Stock des Grand Hotel Wien, das neue ÖKKEI-Konzept und genießen Sie eine Küche, die Grenzen neu definiert.

3 Kontinente, eine Küche – das ist ÖKKEI.
Freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche kulinarische Reise, bei der asiatische und südamerikanische Aromen auf hochwertige österreichische Grundprodukte treffen. Das Ergebnis: überraschende Geschmackskompositionen, kreative Interpretationen und ein Genusserlebnis, das in Erinnerung bleibt, wie zum Beispiel das Paprikahuhn mit Mirasol und Gruyère Popcorn oder unser beliebtes Schnitzel Tonkatsu.
Hier trifft Tradition auf Innovation, Heimat auf Fernweh und Vertrautes auf völlig neue Geschmackserlebnisse.

Das Hotel: Grand Hotel Wien - Wien Luxushotel Österreich - JJW Luxus Hotel Wien
Das Restaurant: 1870 - Restaurant Terrace Lounge | Grand Hotel Wien
Teilnahmeschluss: 27.03.2026

