Exklusive Rumverkostung für 10 Personen im Rumzentrum zu gewinnen

Eine Rum-Verkostung für alle, die die Welt der vielseitigsten Spirituose entdecken wollen. Bei der Auswahl der R(h)ums wird auf eine große Vielfalt geachtet, damit garantiert für jeden Geschmack etwas dabei ist. Thematisch liegt der Schwerpunkt auf der Geschichte des Zuckerrohrs und des R(h)ums. Außerdem geht es um das richtigen Verkosten der Spirituose und eine Orientierungshilfe, um einen Überblick über die Welt des R(h)ums zu gewinnen und mögliche Einteilungen zu treffen. Über acht Sorten Rum werden in zwei Stunden verkostet.

Rumzentrum ist der führende Anbieter an Rumverkostungen und beliefert mit dem Onlineshop www.rumzentrum.at Kundinnen und Kunden aus ganz Österreich und Deutschland. Aus über 800 Rumsorten aus 50 Ländern kann gewählt werden. Heuer wurde das Sortiment durch Whisky, Tequila und Gin noch erweitert.

Alle Infos und Onlineshop unter www.rumzentrum.at. (Lieferzeit nur 2-3 Werktage)

Das Geschäft befindet sich in Baden: Erzherzog Rainer Ring 14, 2500 Baden, Mo-Fr: 15-18:30 und Sa, 10-15:00 geöffnet

Teilnahmeschluss: Fr., 19. Dezember 2025