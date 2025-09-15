Exklusive KURIER Führung durch die Ausstellung "Damien Hirst"

Die ALBERTINA MODERN widmet Damien Hirst, einem der bekanntesten zeitgenössischen Künstler, seine erste große Ausstellung zu Zeichnungen. Unter dem Titel „Drawings“ sind bis 12. Oktober 2025 insgesamt 138 Arbeiten zu sehen – darunter 120 Zeichnungen, die oft Ausgangspunkt für seine weltberühmten Werke waren, sowie ausgewählte Skulpturen. Besucher:innen erhalten so einen einzigartigen Einblick in Hirsts künstlerische Denkprozesse.

Ein besonderes Highlight ist die Installation „Making Beautiful Drawings“: eine von Hirst entwickelte Zeichenmaschine, mit der alle selbst aktiv werden können. Dabei entstehen farbenfrohe Spin Drawings, die man sogar mit nach Hause nehmen darf