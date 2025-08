Eva Rossmann Lesung in Summerstage Wien: VIP Tisch für 2 Personen

Geboren 1962 in Graz, lebt Eva Rossmann im Weinviertel/Österreich und in Sardinien. Verfassungsjuristin, politische Journalistin, Publizistin, Radio- und TV-Moderatorin, seit 1995 freie Autorin. Zahlreiche Sachbücher. Seit ihrem Krimi Ausgekocht auch Köchin in Buchingers Gasthaus Zur Alten Schule.

Ihre gesellschaftspolitischen Kriminalromane rund um die Wiener Journalistin Mira Valensky und ihre bosnisch-stämmige Putzfrau und Freundin Vesna Krajner wurden zu Bestsellern.

Einige Auszeichnungen: Kommunikatorin des Jahres, Österreichischer Buchliebling, Großer Josef Krainer Preis für Literatur, Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur der Stadt Wien, 2024 Österreichischer Krimipreis.

Datum: 17.08.2025

Ort: Summerstage Wien

Beginn: 20:00 Uhr

Mehr Infos unter: https://www.summerstage.at/lesungen

Teilnahmeschluss: 14.08.2025

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt