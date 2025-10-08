Erotikmesse „Pure Pleasure“: Tickets zu gewinnen

„Pure Pleasure“ lässt Frauen ohne Tabus über Sexualität reden

Das Safe-Space-Event für weibliche Lust und Selbstbestimmung

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Herbst 2024 geht „Pure Pleasure“, Österreichs erste Veranstaltung rund um weibliche Sexualität, Selbstermächtigung und Aufklärung, in die zweite Runde. Am 10. und 11. Oktober 2025 lädt Initiatorin Manuela Eigelsreiter Frauen und weiblich gelesene Personen im historischen Sektkeller im 19. Wiener Gemeindebezirk zu einem in Österreich einzigartigen Event, das Wissensvermittlung mit sinnlichem Erleben verbindet.

Pure Pleasure bietet Frauen einen exklusiven, geschützten Rahmen, sich offen über Lust, Körperwahrnehmung und Beziehungsformen auszutauschen – frei von Scham oder Bewertung. So entsteht ein Raum für Begegnung, Aufklärung – und sinnlichen Spaß.

„Die Atmosphäre hat etwas ganz Besonderes – als würde man in eine andere Welt eintauchen“, so Veranstalterin Manuela Eigelsreiter. „Frauen, die sich – unabhängig von Alter, Orientierung oder Vorlieben – bei einem Glas Sekt ausgelassen über weibliche Lust unterhalten. Ohne dabei sexualisiert zu werden.“

Austausch. Vielfalt. Wissen. Exklusiv für Frauen.

Das zweitägige Programm richtet sich an Frauen ab 18 Jahren – unabhängig von Alter, Herkunft, sexueller Identität oder Lebensstil. Die Teilnehmerinnen erwartet ein vielseitiger Mix:

• Fachvorträge zu Themen wie Konsens, Menopause, Polyamorie oder queeren Lebensrealitäten

• Workshops u. a. zu Selbstliebe, BDSM, Konsens und Erste Hilfe

• Künstlerische Specials, z. B. die Anfertigung von Vulva-Abdrücken

• Marktplatz der Lust mit Ausstellerinnen aus den Bereichen Sexualpädagogik, Spiel, Kunst und Fetisch

• Showprogramm, Gesprächsinseln und Coaching-Angeboten

• Sektbar und Streetfood für entspannte Pausen und anregende Gespräche

Zugang haben ausschließlich Frauen und weiblich gelesene Personen – also auch trans Frauen, nicht-binäre Menschen mit weiblichem Geschlechtsausdruck sowie Drag Queens.

Mit der besten Freundin zum Safe-Space-Event rund um weibliche Lust?

Gewinne exklusiv 2x2 Tickets!

Für alle Frauen, die sich – unabhängig von Alter, Orientierung oder Vorlieben – bei einem Glas Sekt in sicherem Rahmen ausgelassen über weibliche Lust unterhalten. Ohne Male Gaze!

Pure Pleasure 2025: 10.–11. Oktober 2025 | Wien

10.Oktober 2025, von 15:00-21:00 Uhr

11.Oktober 2025, von 13:00-21:00 Uhr

Billrothstraße 51, 1190 Wien

Teilnahmeschluss: Fr., 10. Oktober 2025