Ein guter Wiener kann tanzen

Dorner Club

Wer besonders flexibel tanzen möchte, kann den Dorner Club nutzen. Das Clubmodell ermöglicht Monat für Monat „All you can Dance“: Nach einer einmaligen Anmeldung steht das gesamte Kursprogramm offen – inklusive aller Paar- und

Singlekurse. Für jedes Niveau gibt es pro Woche mehrere Paralleltermine.

Wer einmal verhindert ist oder eine Tanzfigur noch einmal üben möchte, kann einfach auf einen anderen Kursabend

ausweichen. Der Dorner Club ist für einen, drei oder zwölf Monate buchbar und richtet sich vor allem an Paare, die regelmäßig tanzen und ihr Repertoire erweitern möchten.

Passend dazu verlost der KURIER derzeit zwei Dorner-Club-Mitgliedschaften für je einen Monat "All you can Dance" für zwei Paare. Die Gewinnerinnen und Gewinner können ihren Wunschmonat - April, Mai oder Juni 2026 - frei wählen und so einen Monat lang das komplette Kursangebot ausprobieren.

Weitere Infos: https://tanzdorner.at