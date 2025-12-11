Gewinnspiele

Ehrlich Brothers - Diamonds

KURIER verlost für Samstag, 10. Jänner 2026 um 14.00 Uhr 2x2 Tickets für "Diamonds"!
Von KURIER Marketing
11.12.25, 15:40
Seit zehn Jahren sind die EHRLICH BROTHERS mit ihren weltweit einzigartigen Illusionen in den größten Arenen unterwegs. Aus Anlass dieses Jubiläums gehen die Star-Magier mit einer ganz besonderen Show auf Tour: In DIAMONDS bringen sie erstmals ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren auf die Bühne.

