Design Depot 2025: 100 x 2 Tickets zu gewinnen

DESIGN DEPOT 2025

DIE NEUE VERKAUFSMESSE FÜR HANDWERKSLIEBHABER UND GESCHENKESUCHENDE

Am 15. und 16. November findet erstmals das Design Depot statt. Der neue Design- und Handwerksmarkt in der Wiener Stage 3 bietet jede Menge Kostbarkeiten, die das Leben bunter machen: Mode, Schmuck, Accessoires, Handwerk, Wohn- & Tischkultur, Lifestyle & Kulinarik laden zum Gustieren, Entdecken und gleich Mitnehmen ein. Kurz gesagt: Die ideale Gelegenheit, um einzigartige Weihnachtsgeschenke zu finden. Es gibt diejenigen, die schon im Juli anfangen, Weihnachtsgeschenke zu planen – und die

anderen, die am 23. Dezember verzweifelt vor halb leeren Regalen stehen. Wenn diese beiden aufeinandertreffen, dann wahrscheinlich beim Design Depot, das am 15. und 16. November stattfindet. Denn das neue Format in der Wiener Stage 3 versammelt an zwei Tagen eine wunderschöne Auswahl an Mitbringseln, Geschenken und kleinen Freudebringern, bei denen jeder fündig wird. Das Design Depot ist ein Paradies für Schatzsucher: kreative Ideen, handgefertigte Einzelstücke und kunstvolle Highlights aus den Bereichen Mode, Schmuck, Accessoires, Handwerk, Wohn- & Tischkultur, Lifestyle & Kulinarik halten für jeden Geschmack etwas bereit.

„Die Philosophie unserer Veranstaltungen ist es, eine Plattform für besonderes Design und Handwerk zu schaffen“, so die Veranstalterin Sabine Jäger, die auch die beiden Schwester- Events Design Days und Design District veranstaltet, „Nun war unsere Idee, eine Messe ins Leben zu rufen, die den Fokus auf ,Design to Go’ legt, wenn man so will: von Schmuck bis Deko, von Tischkultur bis Kulinarik, die man einfach gleich mit nach Hause nehmen und sich daran freuen kann.“ Neben den kulinarischen Angeboten der Aussteller laden die zentrale Bar und die vielfältigen Foodtrucks dazu ein, die gesammelten Eindrücke bei einer Stärkung Revue

passieren zu lassen. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit dem Kids Area ein Angebot.

ÜBER DESIGNATELIER – DIE VERANSTALTER

Seit 2017 gestalten Sabine Jäger und Peter Syrch die beiden Messen Design District und Design Days. Ihr Motto „Design braucht einen Rahmen“ entspringt der Überzeugung, dass Design mit allen Sinnen und in seinem natürlichen Umfeld erlebt werden muss. „Wir stehen das ganze Jahr über mit der Design Community in Kontakt, um unsere Events genau so zu gestalten, dass die wunderschönen Stücke, die hier präsentiert werden, auch richtig zur Geltung kommen“, erzählt Peter Syrch, „was wir hier bieten, ist Design in seiner natürlichen Umgebung, begleitet von Genuss und guten Gesprächen. Hier kommen interessierte Besucher und Aussteller in entspannter Atmosphäre zusammen.“

DATEN & FAKTEN

DATUM 15. und 16. November 2025

ÖFFNUNGSZEITEN Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

VERANSTALTUNGSORT Stage 3 | Lilienthalgasse 6 | 1030 Wien

TICKETS Reguläres Tagesticket: € 7,– | Ermäßigtes Tagesticket: € 5,– (Senioren und Studierende) | Kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche

Online unter www.design-depot.at/infos-tickets sowie vor Ort an der Tageskassa.

WEBSITE www.design-depot.at

Teilnahmeschluss: Fr., 14.11.2025