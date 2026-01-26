Der Rosenkavalier: 20 x 2 Tickets für Volksoper Wien zu gewinnen

Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ ist eine der schönsten, mitreißendsten und ergreifendsten Musikkomödien aller Zeiten.

Das wienerisch-charmante Werk steckt voller Lebensklugheit – aber auch voller Witz. Die junge Sophie soll den grobschlächtigen Baron Ochs auf Lerchenau heiraten. Doch als der junge Graf Octavian als Brautwerber bei ihr auftaucht, verliebt Sophie sich in ihn – und umgekehrt. Bevor jedoch die heimliche Geliebte Octavians, die Feldmarschallin, den Grafen für die Verbindung zu Sophie freigibt, wird Baron Ochs in einem Vorstadtlokal nach Strich und Faden öffentlich blamiert…

Anlässlich der Premiere im Oktober 2021 schrieb der KURIER: „Die Volksoper hat sich erstmals in ihrer Geschichte über dieses Meisterwerk von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal getraut und damit einen musikalischen wie szenischen Erfolg verbucht. Szenisch, weil Regisseur Josef Ernst Köpplinger alles richtig macht. Er historisiert das Werk nicht, sondern verortet es im Jahr der Entstehung, also 1911, suggeriert aber zugleich völlige Zeitlosigkeit. Der einhellige Jubel war berechtigt.“

