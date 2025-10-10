Cheese Festival 2025: 2 x 2 Festivalpässe zu gewinnen

Ein Stück Alpen in Wien: Cheese Festival 2025 lädt zum Genuss der Extraklasse

Wien, Oktober 2025 – Käseliebhaber, Weinfreunde und Genussmenschen aufgepasst: Am 18. und 19. Oktober 2025 verwandelt sich die historische Ottakringer Brauerei in Wien in ein Paradies für Feinschmecker. Das Cheese Festival bringt authentischen Alpenflair in die Hauptstadt und lädt ein zu einer kulinarischen Reise durch die Welt des handgemachten Käses und der besten Weine der Region.

Unter dem Motto „Smelly Gourmet Gathering“ vereint das Festival Tradition, Handwerkskunst und Genusskultur in einer einzigartigen Atmosphäre. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine Vielfalt an handwerklich hergestellten Käsesorten, perfekt abgestimmte Weine, frisches Brot, feinste Delikatessen sowie musikalisches Alpenflair freuen.

Highlights des Cheese Festivals 2025:

Alpiner Käsegenuss : Ausgewählte Produzenten präsentieren ihre besten Spezialitäten – von cremigen Weichkäsen bis zu kräftigen Bergkäsen.

Wein trifft Käse : Winzerinnen und Winzer aus der Region sorgen mit erlesenen Tropfen für das perfekte Pairing.

Genuss für alle Sinne : Neben Käse und Wein erwartet die Gäste ein authentisches Rahmenprogramm mit alpiner Musik, Workshops und Verkostungen.

Netzwerk für Produzenten : Auch Aussteller profitieren – durch direkten Kontakt zum genussaffinen Publikum, Live-Feedback und branchenübergreifende Vernetzung.

„Das Cheese Festival ist wie ein Kurzurlaub in den Alpen – nur mit viel mehr Käse. Unser Ziel ist es, regionale Produkte und echte Handwerkskunst erlebbar zu machen“, so das Veranstalterteam der Cheese Projects GmbH.

Eckdaten:

Ort: Ottakringer Brauerei, Wien

Datum: 18.–19. Oktober 2025, jeweils 12-20 Uhr

Tickets: ab sofort unter https://cheesefestival.at/ticket-kaufen/ erhältlich

Mit dabei sind unter anderem: The Cheese Vienna, Lili’s Raclette Truck, Mes Amis, Infinity Cheese Manufacture, Kasanova, Kasplatzl, Philly Cheese Sandwich, Weingut NeueHeimat, Pasler Wein und viele mehr.

Teilnahmeschluss: Fr., 17. Oktober 2025