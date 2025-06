Carlos Santana: Tickets für Oneness Tour 2025 in Wien zu gewinnen

Santana

Der GRAMMY-prämierte Gitarrist und Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana, wird am 30. Juni seine energiegeladenen, leidenschaftlichen Songs aus seiner fünfzigjährigen Karriere präsentieren, darunter Hits wie von Abraxas, Woodstock und Supernatural in Wien präsentieren. Bis heute hat Santana zehn GRAMMY Awards und drei Latin GRAMMY Awards gewonnen.

Oneness Tour 2025 | Montag, 30. Juni 2025 | 19:30 Uhr | Wiener Stadthalle |

Halle F | Roland-Rainer-Platz 1 | 1150 Wien