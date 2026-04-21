Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte - Tickets zu gewinnen
KURIER verlost 5 x 2 Karten für das KURIER live Event: Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte im Fokus im Hoxton Hotel
Was bleibt, wenn sich alles verändert?
Das Female Empowerment Event am 4. Mai gibt Antworten – mit starken Speaker:innen.
Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage?
Der KURIER lädt am 4. Mai 2026 zu einem positiven, informativen Netzwerkabend, mit spannenden Vortragenden und Gästen:
- Lisz Hirn, Philosophin über Werte - Keynote
- Alexandrina Morales-Meoqui, Münze Österreich über Gold als bleibenden Wert - Interview
Round Table:
- Robert Karas, Chief Investment Officer Gutmann Bank
- Monika Rosen, Finanzexpertin
- Maren Wölfl, Female Leadership Expertin
Moderation: Sandra Baierl - KURIER
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