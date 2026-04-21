Gewinnspiele

Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte - Tickets zu gewinnen

KURIER verlost 5 x 2 Karten für das KURIER live Event: Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte im Fokus im Hoxton Hotel
KURIER Marketing
21.04.2026, 16:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Foto

Was bleibt, wenn sich alles verändert? 
Das Female Empowerment Event am 4. Mai gibt Antworten – mit starken Speaker:innen.

Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage? 

Der KURIER lädt am 4. Mai 2026 zu einem positiven, informativen Netzwerkabend, mit spannenden Vortragenden und Gästen: 

  • Lisz Hirn, Philosophin über Werte  -  Keynote
  • Alexandrina Morales-Meoqui, Münze Österreich über Gold als bleibenden Wert  -  Interview

Round Table:

  • Robert Karas, Chief Investment Officer Gutmann Bank
  • Monika Rosen, Finanzexpertin
  • Maren Wölfl, Female Leadership Expertin 

Moderation: Sandra Baierl - KURIER   

Plus: Inspirierende Gespräche, neue Kontakte und ein Netzwerk, das stärkt – bei Sekt & Häppchen im 70s Style.

Termin: Montag, 04.05.2026 | 17:00–20:00 Uhr
Location: The Hoxton Hotel, Wien
Tickets: EUR 25,00 | EUR 21,00 (KURIER Vorteilswelt Premium)

Hier geht's zur Anmeldung!

Teilnahmeschluss: 30.04.2026

kurier.at  | 

Kommentare