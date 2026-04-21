Business. Frauen. Zukunft: Goldene Werte - Tickets zu gewinnen

Was bleibt, wenn sich alles verändert?

Das Female Empowerment Event am 4. Mai gibt Antworten – mit starken Speaker:innen.

Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage?

Der KURIER lädt am 4. Mai 2026 zu einem positiven, informativen Netzwerkabend, mit spannenden Vortragenden und Gästen:

Lisz Hirn , Philosophin über Werte - Keynote

Keynote Alexandrina Morales-Meoqui, Münze Österreich über Gold als bleibenden Wert - Interview

Round Table:

Robert Karas , Chief Investment Officer Gutmann Bank

Monika Rosen , Finanzexpertin

, Maren Wölfl, Female Leadership Expertin

Moderation: Sandra Baierl - KURIER