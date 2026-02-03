Baden Redoute 2026: 10 x 2 Tickets zu gewinnen
Der KURIER verlost 10 x 2 Tickets für die Baden Redoute am 16.02.2026 im Congress Center Baden
Baden Redoute
Der spektakulärste Ball der Saison!
Tanzen Sie in den Faschingsabschluss. Die Baden Redoute findet am Rosenmontag in des Sälen des Congress Center Baden statt.
Mit dem Bernd Fröhlich Orchester feat. Tini Kainrath, Stereoparty, Soul Motion, dem Rondo Vienna und Esther Graf als Mitternachtseinlage wird es niemanden auf den Plätzen halten. Achtung Tanzgefahr!
Die Tanzwelt Zehender eröffnet den Ball „klassischerweise“ in bunten Outfits und auch die Klassiker Tombola und Quadrille dürfen nicht fehlen!
Kartenpreise VVK | AK:
- Erwachsene € 84/€ 90 inkl. € 10 Jetons
- Tweens (20-25 Jahre) € 45/€ 50 ohne Jetons
- Teens (16-20 Jahre) € 30/€ 38 ohne Jetons
Tischreservierung:
- Festsaal: 45,– pro Person
Tische Casineum: 30,– pro Person
- Salons 1 und 2: 35,– pro Person
Dresscode:
- Damen: langes Abendkleid oder Cocktailkleid
Herren: dunkler Anzug
Tickets ausschließlich erhältlich unter: Baden Redoute – Der spektakulärste Ball der Saison.
Teilnahmeschluss: 13.02.2026
Kommentare