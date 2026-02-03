Baden Redoute 2026: 10 x 2 Tickets zu gewinnen

Der spektakulärste Ball der Saison!

Tanzen Sie in den Faschingsabschluss. Die Baden Redoute findet am Rosenmontag in des Sälen des Congress Center Baden statt.

Mit dem Bernd Fröhlich Orchester feat. Tini Kainrath, Stereoparty, Soul Motion, dem Rondo Vienna und Esther Graf als Mitternachtseinlage wird es niemanden auf den Plätzen halten. Achtung Tanzgefahr!

Die Tanzwelt Zehender eröffnet den Ball „klassischerweise“ in bunten Outfits und auch die Klassiker Tombola und Quadrille dürfen nicht fehlen!

Kartenpreise VVK | AK:

Erwachsene € 84/€ 90 inkl. € 10 Jetons

Tweens (20-25 Jahre) € 45/€ 50 ohne Jetons

Teens (16-20 Jahre) € 30/€ 38 ohne Jetons

Tischreservierung:

Festsaal: 45,– pro Person

Tische Casineum: 30,– pro Person

Tische Casineum: 30,– pro Person Salons 1 und 2: 35,– pro Person

Dresscode:

Damen: langes Abendkleid oder Cocktailkleid

Herren: dunkler Anzug

Tickets ausschließlich erhältlich unter: Baden Redoute – Der spektakulärste Ball der Saison.

Teilnahmeschluss: 13.02.2026