Baden Redoute 2026: 10 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 10 x 2 Tickets für die Baden Redoute am 16.02.2026 im Congress Center Baden
Von KURIER Marketing
03.02.26, 12:11

Baden Redoute

Der spektakulärste Ball der Saison!

Tanzen Sie in den Faschingsabschluss. Die Baden Redoute findet am Rosenmontag in des Sälen des Congress Center Baden statt.

Mit dem Bernd Fröhlich Orchester feat. Tini Kainrath, Stereoparty, Soul Motion, dem Rondo Vienna und Esther Graf als Mitternachtseinlage wird es niemanden auf den Plätzen halten. Achtung Tanzgefahr!

Die Tanzwelt Zehender eröffnet den Ball „klassischerweise“ in bunten Outfits und auch die Klassiker Tombola und Quadrille dürfen nicht fehlen!

Kartenpreise VVK | AK:

  • Erwachsene € 84/€ 90 inkl. € 10 Jetons
  • Tweens (20-25 Jahre) € 45/€ 50 ohne Jetons
  • Teens (16-20 Jahre) € 30/€ 38 ohne Jetons

Tischreservierung:

  • Festsaal: 45,– pro Person
    Tische Casineum: 30,– pro Person
  • Salons 1 und 2: 35,– pro Person

Dresscode:

  • Damen: langes Abendkleid oder Cocktailkleid
    Herren: dunkler Anzug

Tickets ausschließlich erhältlich unterBaden Redoute – Der spektakulärste Ball der Saison.
Teilnahmeschluss: 13.02.2026

