Bach in Space

Ferne Galaxien & Sternennebel – das Weltall so nah wie nie. Zu gestochen scharfen NASA-Aufnahmen spielt die großartige Pianistin Mona Asuka live die Musik von Johann Sebastian Bach – mal kraftvoll, mal zart, immer überraschend.

Ein Konzert wie eine Reise durch Raum und Zeit. Für alle, die Musik und Kosmos in neue Dimension erleben wollen – Gänsehaut inklusive. Bild und Klang verschmelzen zu einem Moment, der Bachs Musik zeitlos und erstaunlich modern wirken lässt.

25. April 2026 | 19.30 Uhr | Wiener Konzerthaus | Lothringerstraße 20 | 1030 Wien

Mehr Infos unter: https://www.alegria.de/alg/veranstaltungen/bach-space