ATP Challenger125 LAYJET-OPEN: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Die ATP-Challenger Tour schlägt wieder in der Steiermark auf: Vom 14. bis 21. September 2025 können Fans atemberaubendes Tennis bei den LAYJET-OPEN im Sportaktivpark Bad Waltersdorf genießen.

Das ATP Challenger125 Turnier (125 ATP-Punkte für die Weltrangliste) zählt zu den bedeutendsten in Österreich und hat auch weltweite Bedeutung. Mit einem Preisgeld von 181.250 € ist es eines der höchstdotierten Turniere in Österreich. 2024 wurden 62 Einzel- und Doppelpartien innerhalb von 8 Tagen gespielt und knapp 6.000 Tennisbälle wurden benötigt.

"Für uns steht im Vordergrund, das Turnier jedes Jahr ein Stück besser zu machen." Nach diesem erklärten Ziel von Turnierdirektor Sascha Freitag steht auch die diesjährige Challenger Tour in Bad Waltersdorf unter einem guten Stern.

Der ORF sowie der internationale ATP TV-Channel werden zirka 30 Stunden sämtliche Spiele live übertragen. Ebenso wird der KURIER von dieser hochkarätigen Veranstaltung berichten.



Seien Sie auch dieses Jahr hautnah dabei und erleben Sie die LAYJET-OPEN 2025 live vor Ort. Wir versprechen spannende Matches und eine unvergessliche Tennisatmosphäre. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses spektakuläre Event im Sportaktiv-Park!

Weitere Informationen und Tickets unter: LAYJET-OPEN | ATP Challenger | 14. - 21. September 2025

Teilnahmeschluss: 12.09.2025

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt