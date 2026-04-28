Gewinnspiele

"Animalia"

KURIER verlost 5x2 Tickets für die Ausstellung "Animalia" welche bis zum 30. August 2026 in der Heidi Horten Collection zu sehen ist.
KURIER Marketing
28.04.2026, 23:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Animalia

Wenn Tiere mehr über uns erzählen als wir denken.

Rund 90 Werke zeigen in der Heidi Horten Collection, wie eng Mensch und Tier verbunden sind - und was das über uns verrät.

Tiere begleiten den Menschen seit Jahrtausenden – als Gefährten, Arbeitskräfte, Projektionsflächen oder Gegenüber. Sie sind Teil unseres Alltags und zugleich Spiegel unserer Vorstellungen, Sehnsüchte und Ängste. Genau diesem vielschichtigen Verhältnis widmet sich die neue Ausstellung „Animalia. Von Tieren und Menschen“ in der Heidi Horten Collection.

Von 27. März bis 30. August 2026 versammelt das Museum rund 90 Tierdarstellungen aus dem 20. und 21. Jahrhundert und eröffnet damit einen spannenden Blick auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Mehr Infos unter: www.hortencollection.com

kurier.at  | 

Kommentare