Wenn Tiere mehr über uns erzählen als wir denken.

Rund 90 Werke zeigen in der Heidi Horten Collection, wie eng Mensch und Tier verbunden sind - und was das über uns verrät.

Tiere begleiten den Menschen seit Jahrtausenden – als Gefährten, Arbeitskräfte, Projektionsflächen oder Gegenüber. Sie sind Teil unseres Alltags und zugleich Spiegel unserer Vorstellungen, Sehnsüchte und Ängste. Genau diesem vielschichtigen Verhältnis widmet sich die neue Ausstellung „Animalia. Von Tieren und Menschen“ in der Heidi Horten Collection.

Von 27. März bis 30. August 2026 versammelt das Museum rund 90 Tierdarstellungen aus dem 20. und 21. Jahrhundert und eröffnet damit einen spannenden Blick auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Mehr Infos unter: www.hortencollection.com