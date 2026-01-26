Anca & Lucca – Die Magie der Weltmeister Valentinstag-Special: Tickets zu gewinnen

Bereit für eine emotionale und magische Reise? Zum Valentinstag entführen die Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca ihr Publikum exklusiv in der Magic World Vienna in eine außergewöhnliche Show über Liebe, Magie und das Unerklärliche. Mit faszinierenden Illusionen, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengen, berührenden Momenten voller Emotion und interaktiven Elementen, bei denen Gäste selbst Teil der Magie werden, entsteht ein Abend, der verzaubert und verbindet. Erleben Sie gemeinsam unvergessliche Augenblicke, staunen Sie über mentale Wunder und feiern Sie die Kraft der Liebe auf eine ganz besondere, magische Weise. Alle Gäste der Valentinstag-Show erhalten eine Überraschung ❤

Valentingstag-Special 14.2. | weitere Termine für Anca & Lucca – Die Magie der Weltmeister auf www.magicworld.at

Teilnahmeschluss: 12.02.2026