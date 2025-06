„American Heart“: 3 neue Alben von Benson Boone zu gewinnen

Pop-Sensation Benson Boone meldet sich mit seinem neuen Album American Heart inklusive der Hit-Single „Mystical Magical“ zurück!

Der hymnische Song ist die zweite Auskopplung aus dem kommenden Album des Grammy-nominierten Musikers, das am 20. Juni bei Night Street Records/Warner Records erscheint. „Mystical Magical“ jetzt HIER anhören und American Heart HIER vorbestellen/vormerken.

Seine Live-Premiere feierte „Mystical Magical“ beim Coachella Festival in der kalifornischen Wüste, wo Benson vor wenigen Tagen sein umjubeltes Debüt gab. Und das hatte es in sich: Zum Finale seines elektrisierenden Sets auf der Mainstage holte er keinen Geringeren als Queen-Legende Brian May auf die Bühne – gemeinsam sorgten sie mit „Bohemian Rhapsody“ für einen unvergesslichen Gänsehaut-Moment. Die Reaktionen? Begeisterte Kritiken und ein Social-Media-Hype, der quasi über Nacht mehrere zehn Millionen Aufrufe verzeichnete.

„Mystical Magical“ ist ein atmosphärisch aufgeladener Pop-Slowburner, der sich mit jeder Sekunde mehr entfaltet. Getragen von einem markanten Piano-Refrain, brodelnden Gitarren und einem kantigen Beat, entwickelt der Song eine hypnotische Sogwirkung. Lyrisch pendelt Benson Boone zwischen charmantem Trotz und sehnsüchtiger Beharrlichkeit, während er die Achterbahnfahrt einer komplizierten Romanze beschreibt. „All you do is push me out”, klagt er, ist sich aber gleichzeitig sicher: „Once you know what my love’s gonna feel like / Nothing else will feel right“.

Erste Einblicke in American Heart gab Benson mit „Sorry I’m Here For Someone Else” – seinem ersten Release des Jahres, der aktuell bereits rasant in den Radiocharts steigt. Zuvor begeisterte Benson bei den 67. Grammy Awards im Februar, wo er eine Killer-Performance seines Smash-Hits „Beautiful Things“ hinlegte (und sich dabei von Heidi Klum die Kleider vom Leib reißen ließ). Bei der Verleihung war er auch als Best New Artist nominiert. Am 3. Mai steht das nächste Highlight an, wenn Benson sein Debüt als musikalischer Gast bei Saturday Night Live feiert. Hierzulande kann man sich am 13. Juli auf einen Auftritt des Shootingstars beim Lollapalooza Berlin freuen.

„Beautiful Things” war 2024 der meistgestreamte Song der Welt und brachte Boone den IFPI Global Single Award ein. Der allein in den USA mit 5-fachem Platin ausgezeichnete Track (Platin auch in Deutschland hat allein auf Spotify über 2 Milliarden Streams erreicht – insgesamt sind es fast 4 Milliarden. Der virale Smasher aus dem von der Kritik hochgelobten und in den USA mit Platin ausgezeichneten Debütalbum „Fireworks & Rollerblades“ hielt sich in Deutschland fünf Wochen auf Platz 1 der Offiziellen Single-Charts, in den Billboard „Global 200“ sogar sieben Wochen. Außerdem gewann Boone für den Song zwei Billboard Music Awards, einen MTV Video Music Award, einen iHeartRadio Music Award und zahlreiche internationale Preise.