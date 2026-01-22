ACH, DIESE LÜCKE, DIESE ENTSETZLICHE LÜCKE: Kinotickets und Buch zu gewinnen

Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.

Weitere Infos: Offizielle Webseite zum Kinofilm

Infos zum Buch: KiWi Verlag

Teilnahmeschluss: 30.01.2026