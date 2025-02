Abenteuer Zukunft

Mitmachausstellung. Wiener Neustadt ist eine Stadt voller kultureller Höhepunkte, die Besucherinnen und Besucher jeden Alters begeistern. Besonders die Kleinen dürfen sich in diesem Jahr auf ein einzigartiges Erlebnis freuen: Die interaktive Mitmachausstellung „Was wird morgen sein?“ bietet Kindern zwischen 6 und 12 Jahren eine spannende Reise in die Zukunft. Nach einer Idee des ZOOM Kindermuseums Wien entstanden, lädt die interaktive Schau ihre jungen Gäste dazu ein, ihren eigenen Zukunftswunsch als leuchtenden Stern in die Galaxie zu schicken. Das Abenteuer beginnt mit einer richtungsweisenden Entscheidung: Welchen der acht geheimnisvollen

Gänge wählt man? In der „Blue-City“ dreht sich alles um nachhaltige Innovationen wie Upcycling, während im „Future-Lab“ Kunst, Wissenschaft und Technologie aufeinandertreffen. Hier experimentieren Kinder mit Rohstoffen, lernen Aquaponik kennen und können sogar Roboterpflanzen zum Leben erwecken. Ein weiteres Highlight ist die Rhythmus-Maschine, die verdeutlicht, dass Zusammenarbeit

auch in der Zukunft von großer Bedeutung sein wird. Zum Abschluss gibt es spannende Einblicke in die Berufswelt der Zukunft – vielleicht ist der Traumberuf ja schon dabei?

Die Ausstellung öffnet ihre Türen vom 22. März bis 20. Juli 2025 im Museum St. Peter an der Sperr und ist von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10:00 und 17:00 Uhr zugänglich. Für Schulklassen und Institutionen sind Führungen nach Anmeldung auch unter der Woche möglich.

Weitere Infos finden Sie im Internet unter: museum-wn.at