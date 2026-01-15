67. Wiener Kaffeesiederball 2026: Tickets zu gewinnen

Die Wiener Kaffeesiederinnen und Kaffeesieder freuen sich, viele Gäste auf dem Wiener Kaffeesiederball 2026 in der Hofburg Vienna willkommen zu heißen. Erneut wird die Hofburg zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird.

Mit dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ werden die bekannten Künstler:innen und Architekt:innen gefeiert, die die besonderen Inneneinrichtungen und deren textile Ausgestaltung in den Kaffeehäusern geschaffen haben. Viele von ihnen waren eng mit den Wiener Werkstätten und dem Unternehmen Backhausen verbunden. So wird 2026, rund um diese Künstler:innen, eine Reihe von Jubiläen gefeiert. Noch heute begegnet uns diese Textilkunst.

Als herausragendes Beispiel dient das Café Sperl: Dort nimmt man auf einem von barockisierten Formen und stilisiertem Blattwerk dominierten Muster Platz, das vor genau 100 Jahren, 1926, vom Maler und Innenarchitekten Reinhold Völkel geschaffen wurde. Der Entwurf steht symbolisch für die fruchtbare Zusammenarbeit der Firma Backhausen mit dutzenden Künstler:innen, unter anderem den Protagonist:innen der Wiener Moderne, und dient als zentrales Motiv unseres diesjähringen Ballplakates.

Der Wiener Kaffeesiederball ist schon immer einzigartig durch die hochwertige künstlerische Gestaltung und die aufwendigen Dekorationen, sein fulminantes Programm und eine enorme musikalische Bandbreite, mit zahlreichen Orchestern und Bands in allen Sälen der Hofburg Vienna. Unter der künstlerischen Leitung von Christof Cremer wird eine Vielzahl von österreichischen und internationalen Sänger:innen, Tänzer:innen, Choreograph:innen, Musiker:innen und Künstler:innen, den Ball für alle Gäste zu einem außergewöhnlichen sinnlichen Erlebnis – im Dienst der Wiener Kaffeehauskultur – gestalten.

Die Wiener Kaffeesiederinnen und Kaffeesieder laden ihre Gäste ein, diese Ballnacht in all ihren Facetten zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

Infos: Der 67. Wiener Kaffeesiederball - Wiener Kaffeesiederball

Teilnahmeschluss: 21.01.2026