6. Wiener HipHop Ball im Palais Niederösterreich

Mit dabeisein, wenn Tradition auf Urban Culture trifft: Der 6. Wiener HipHop Ball

Beim HipHop-Ball wird Wien erneut zur Bühne: Die Eleganz der Balltradition trifft auf die Energie von Street Art, Urban Dance und Musik. Das Highlight heuer: Die Kooperation mit Calle Libre – Mitteleuropas größtem Street-Art-Festival – bringt eine spektakuläre Rauminstallation. In drei Sälen wird das Palais mit Live-Musik, Tanz, Performances und interaktiven Momenten zum Leben erweckt. Von der neu inszenierten Eröffnung mit der Tanzschule Elmayer bis zu 60 KünstlerInnen und dem Finaltanz von The Unity Dance.

Tickets:

Standard-Ticket: 89.- EUR

Tischreservierung via Anfrage

Tickets erhältlich unter: www.hiphopball.at

Teilnahmeschluss: 12.03.2026