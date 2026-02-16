6. Wiener HipHop Ball im Palais Niederösterreich
Der KURIER verlost 15 x 2 Tickets für den 6. Wiener HipHop Ball am 14. März 2026 ab 19:00 Uhr im Palais Niederösterreich
Mit dabeisein, wenn Tradition auf Urban Culture trifft: Der 6. Wiener HipHop Ball
Beim HipHop-Ball wird Wien erneut zur Bühne: Die Eleganz der Balltradition trifft auf die Energie von Street Art, Urban Dance und Musik. Das Highlight heuer: Die Kooperation mit Calle Libre – Mitteleuropas größtem Street-Art-Festival – bringt eine spektakuläre Rauminstallation. In drei Sälen wird das Palais mit Live-Musik, Tanz, Performances und interaktiven Momenten zum Leben erweckt. Von der neu inszenierten Eröffnung mit der Tanzschule Elmayer bis zu 60 KünstlerInnen und dem Finaltanz von The Unity Dance.
Tickets:
Standard-Ticket: 89.- EUR
Tischreservierung via Anfrage
Tickets erhältlich unter: www.hiphopball.at
Teilnahmeschluss: 12.03.2026
Kommentare