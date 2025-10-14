50 Jahre Hilton Vienna Park: Gewinnen Sie eine Geburtstagsfeier im Wert von 5.000 EUR inkl. Übernachtung

50 Jahre Hilton Vienna Park: Wo Liz Taylor und Paris Hilton wohnten

Als „Stück Wiener Stadtgeschichte, ein Ort der Begegnung, der Innovation und gelebten Gastfreundschaft“, bezeichnet Area General Manager Hilton Österreich, Tschechien und Kroatien Norbert B. Lessing das Hilton Vienna Park.

Und diese gelebte Gastfreundschaft gibt’s jetzt schon seit 50 Jahren. Der erste Check-in erfolgte am 6. Juni 1975, seit der Eröffnung wurden 12 Millionen Gäste beherbergt. Bis heute ist es das größte Hotel Österreichs mit insgesamt 663 Gästezimmern und 3.500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche.

Große Stars

Und auch jede Menge Stars ließen sich schon vor Ort verwöhnen. 1976 war zum Beispiel Schauspiel-Grande-Dame Liz Taylor (gest. 2011) für Dreharbeiten zu „Das Lächeln einer Sommernacht“ in der Stadt – und nächtigte natürlich im Hilton, genau wie 1986 ihr Kollege Omar Sharif (gest. 2015) oder die Pop-Ikone Tina Turner (gest. 2023), die die Goldene Schallplatte für das Album „Private Dancer“ erhielt.

1987 wohnte US-Komiker, Sänger und Schauspieler Jerry Lewis (gest. 2017), 2012 Bond-Legende Sir Roger Moore (gest. 2017) und im selben Jahr auch der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, hier. Die Liste ließe sich fast unendlich fortführen.

Ein besonderes Gäste-Highlight war mit Sicherheit auch 2007 der Besuch vom damals wohl bekanntesten It-Girl der Welt, nämlich Paris Hilton. Sie war Opernball-Stargast von Baumeister Richard Lugner (gest. 2024), dem damit ein medialer Coup gelungen ist. Den er nicht nur mit viel Geld, sondern auch vielen Nerven bezahlte.

„Glauben Sie wirklich, dass es Spaß macht, mit Paris Hilton auf den Opernball zu gehen? Das ist Arbeit, sehr harte Arbeit“, sagte er damals. Vor allem ihr Management sei „schwierig, schwierig, schwierig“ gewesen.

Die Pop-Band Take That war 2015 zu Gast und musste kurzerhand „umgesiedelt“ werden. Die Sänger baten darum, von ihren Suiten mit Parkblick in den hinteren Teil des Gebäudes verlegt zu werden, da ihnen der Lärm der Fans vor dem Hoteleingang zu laut war. Tja, das typische Boyband-Schicksal – wobei sie damals die 40 schon überschritten hatten.