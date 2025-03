4 x 2 Tickets für Florian Wagner im Stadttheater Wiener Neustadt gewinnen!

Florian Wagner: Virtuos, humorvoll, einzigartig

Florian Wagner kann viel, macht viel und will viel – Hauptsache, es hat mit Musik zu tun! Mit seinem neuen Programm "FUNK YOU" bringt er eine atemberaubende Mischung aus Musik, Humor und Entertainment auf die Bühne. Sein Klavierspiel erinnert an eine Mischung aus Billy Joel und Keith Jarrett, seine Texte sorgen für unvermittelte Lachanfälle – und laut seiner Mama singt er so schön wie Michael Bublé.

In "FUNK YOU" zeigt der talentierte Pianist und Sänger, wie Mozart "Atemlos" geschrieben hätte und stellt die Frage, ob Beethoven wirklich taub war. Ein Abend voller virtuoser Musik und witziger Anekdoten ist garantiert!